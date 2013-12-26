Paranys per inflar les factures
FACUA alerta que les ofertes de les elèctriques al mercat lliure encareixen el rebut fins a un 16%
L'associació compara les tarifes que ofereixen Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, EDP HC Energia i E.on enfront de l'última tarifa d'últim recurs publicada en el BOE.
FACUA.org
España-26/12/2013
FACUA-Consumidors en Acció alerta que les ofertes de les elèctriques al mercat lliure encareixen el rebut de l’usuari mitjà fins a un 16%.
En lúltim estudi comparatiu sobre les ofertes del sector, realitzat a la fi de desembre (veure taula), FACUA torna a destapar com els descomptes en el terme de potència o el d’energia que ofereixen les companyies elèctriques no s’ajusten a la realitat, estan condicionats a la contractació d’altres productes o desapareixen a partir del segon any per inflar de forma desproporcionada els rebuts.
L’associació adverteix també de les pràctiques fraudulentes en les quals incorren els comercials de les grans el
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