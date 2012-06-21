Ja està tipificat com a delicte en el codi penal
FACUA alerta que segueixen proliferant anuncis de venda d'òrgans a través d'Internet
Ha denunciat 35 casos davant la Fiscalia, la Guàrdia Civil i el Ministeri de Sanitat.
FACUA.org
España-21/06/2012
FACUA-Consumidors en Acció alerta que les ofertes de particulars intentant vendre els seus òrgans per a trasplantaments segueixen proliferant a través d’Internet. I això malgrat que des de fa dos anys, si una web és advertida per albergar aquesta publicitat i no la retira, podria incórrer en un delicte penat amb entre tres i dotze anys de presó.
L’associació ha denunciat trenta-cinc casos que ha detectat aquest mes de juny davant la Fiscalia General de l’Estat, el Grup de Delictes Telemàtics de la Guàrdia Civil i la Secretaria General de Sanitat i Consum del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.
Detectats en vuit webs
Es tracta d’anuncis re
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