FACUA aplaudeix les mobilitzacions del Movimento 15M
Confia que el Govern actuï amb proporcionalitat davant la presència als carrers dels ciutadans durant la jornada de reflexió i el dia de les Eleccions.
FACUA.org
España-20/05/2011
FACUA-Consumidors en Acció aplaudeix les mobilitzacions dels ciutadans entorn de la plataforma Democracia Real Ya! i els moviments assemblearis que han sorgit a diferents ciutats tant d Espanya com d’altres països, que estan coneixent-se també com a Moviment 15M.
FACUA es mostra entusiasta amb aquesta rebel»lió d’una part de la societat i el despertar de cada vegada més ciutadans que se sumen a les mobilitzacions, indignats davant les agressions dels grans poders econòmics i la convivència amb aquests d’una part de la classe política.
L’associació espera que això sigui la llavor d’alguna cosa molt major que pugui arribar en un futur no gaire llunyà a provocar canvis substancials en les formes de governar a Espanya, les seves comunitats aut
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