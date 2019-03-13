FACUA assessora els passatgers afectats per les cancel·lacions de vols en avions Boeing 737 MAX 8 i 9
Insta al Ministeri de Foment a què sancioni les companyies que eludeixin les obligacions d'assistència que estableix la normativa comunitària.
FACUA.org
España-13/03/2019
FACUA-Consumidors en Acció adverteix que les companyies aèries han de pagar el menjar, transport i allotjament necessaris per als afectats per les cancel·lacions de vols en avions Boeing 737 MAX 8 i 9 com a conseqüència de l’accident ocorregut amb un d’ells l’11 de març a Etiòpia, que s’ha sumat al del passat 28 d’octubre a Indonèsia.
Atès s’han produït per la possibilitat que existís un defecte de fabricació en aquestes aeronaus, les companyies aèries estan exemptes de pagar les compensacions d’entre 250 i 600 euros que estableix el reglament europeu davant les cancel·lacions de vols que s’han produït en les últimes hores.
Únete gratis para acceder a este contenido