FACUA Balears alerta d'una onada d'intents d'estafes a través d'Internet i el mòbil
Les noves tecnologies són les eines emprades per a cometre els fraus.
FACUA.org
Baleares-08/09/2009
FACUA Balears està rebent en els últims dies nombroses cridades de consumidors que estan sent objecte d’intents d’estafa a través d’Internet i el telèfon mòbil.
Molts consumidors han contactat amb FACUA Balears per a advertir que en els últims dies havien rebut diversos correus electrònics amb logotips i anagrames de tres conegudes entitats bancàries en les quals s’informava que, per un error tècnic s’havien perdut les dades d’alguns clients i que els consumidors havien de confirmar novament aquestes dades seguint un enllaç.
Quan el consumidor accedeix mitjançant l’enllaç, li sol·liciten el nombre de la targeta visa i el pin secret. Una vegada que els confiats consumidors comuniquen aquestes dades als delinqüents, aquests s’
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