FACUA Catalunya considera que l'impagament a les residències pot perjudicar als usuaris
L'Associació critica que aquestes retallades en despesa social redundaran en una menor atenció prestada als residents davant una possible reducció de plantilla o de subministraments.
FACUA.org
Catalunya-28/09/2011
FACUA Catalunya critica l’ajornament anunciat per la Generalitat del pagament dels dos propers mesos a les residències concertades que cuiden a ancians, discapacitats, drogodependients i malalts mentals.
L’Associació creu que aquestes retallades repercutiran negativament en la prestació d’aquest important servei social per als usuaris, ja que les empreses podran veure’s obligades a reduir els seus recursos humans i subministraments davant aquesta evident situació de carestia econòmica.
En la greu situació de crisi actual, FACUA Catalunya creu que una situació d’impagament com aquesta podria arribar fins i tot a abocar al tancament per fallida d’algun d’aquests centres i deixar desemparats a sectors socials desfavorits, a
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