FACUA Catalunya considera que el impago a las residencias puede perjudicar a los usuarios
La Asociación critica que estos recortes en gasto social redundarán en una menor atención prestada a los residentes ante una posible reducción de plantilla o de suministros.
FACUA.org
Cataluña-28/09/2011
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FACUA Catalunya critica el aplazamiento anunciado por la Generalitat del pago de los dos próximos meses a las residencias concertadas que cuidan a ancianos, discapacitados, drogodependientes y enfermos mentales.
La Asociación cree que estos recortes repercutirán negati