FACUA Catalunya es reuneix amb Ahiadec per enfortir les seves relacions
El representant de l'Associació de Higienistes i Auxiliars Dentals de Catalunya va exposar la seva preocupació per l'intrusisme i la falta de titulació de molts treballadors en aquest sector.
FACUA.org
Catalunya-05/03/2016
El president de FACUA Catalunya, José Luis Nueno i Josep Lladós, representant de l’Associació de Higienistes i Auxiliars Dentals de Catalunya (Ahiadec), han mantingut una reunió aquest dijous, 3 de març, per enfortir les relacions entre ambdues associacions i estudiar vies de col·laboració que millorin el servei que es presta des d’aquest sector als consumidors.
En aquest sentit, el representant de la Ahiadec va mostrar la seva preocupació per l’intrusisme existent en el sector, ja que un gran nombre de clíniques dentals de Catalunya compta amb personal sense la corresponent titulació per a les funcions que realitza, amb
el consegüent perill per a la salut dels
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