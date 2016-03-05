Nuestras accionesLa asociación reclama más inspecciones

FACUA Catalunya se reúne con Ahiadec para fortalecer sus relaciones

El representante de la Asociación de Higienistas y Auxiliares Dentales de Catalunya expuso su preocupación por el intrusismo y la falta de titulación de muchos trabajadores en este sector.

FACUA.org
Cataluña-05/03/2016
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El presidente de FACUA Catalunya, José Luis Nueno y Josep Lladós, representante de la Asociación de Higienistas y Auxiliares Dentales de Catalunya (Ahiadec), han mantenido una reunión este jueves, 3 de marzo, para fortalecer las relaciones entre ambas aso

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