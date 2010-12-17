FACUA Catalunya es reuneix amb la OMIC de Barcelona
L'Associació ha mostrat la seva voluntat de col"laborar amb l'Oficina Municipal i amb el Consell Municipal de Consum.
FACUA.org
Catalunya-17/12/2010
El president de FACUA Catalunya, José Luis Nueno Sanz, ha mantingut una reunió amb el Cap del Servei de Consum, Luis M. Álvarez Díaz.
L’objectiu de la trobada ha estat presentar FACUA Catalunya davant l’Oficina Municipal, explicar la seva situació i mostrar la seva voluntat d’establir vies de relació i col•laboració amb la institució.
Luis M. Álvarez ha donat la seva benvinguda a l’Associació així com la seva enhorabona, i ha transmès le seva voluntat de mantenir noves reunions, amb la intenció d’aprofundir en la col•laboració entre l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor i l’asso
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