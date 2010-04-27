FACUA Catalunya es reuneix amb l'Agència Catalana de Consum
L'Associació ha mostrat la seva voluntat d'obrir vies de relació i col"laboració amb la institució.
FACUA.org
Catalunya-27/04/2010
El president de FACUA, Francisco Sánchez Legrán i el president de FACUA Catalunya, José Luis Nueno Sanz, han mantingut una reunió amb el sotsdirector general de Disciplina de Mercat de l’Agència Catalana del Consum, Albert Melià Roset.
L’objectiu de la trobada ha estat presentar FACUA Catalunya davant l’Agència, explicar la seva situació i mostrar la seva voluntat d’establir vies de relació i col»laboració amb la institució.
Per la seva part, Albert Melià ha donat la benvinguda a l’Associació, així com la seva enhorabona, i ha transmès els seus millors desitjos en la lluita per la defensa dels drets dels consumidors i usuaris catalans. FACUA Catalunya es va constituir el 15 de desembre de 2009 i en l’actua
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