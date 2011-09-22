FACUA Catalunya estarà present amb un estand en la 16ª Mostra d'Associacions de Barcelona
L'Associació desenvoluparà una activitat divulgativa sota el nom 'Què esmorzem avui? Hàbits saludables durant la infància'
FACUA.org
Catalunya-22/09/2011
FACUA Catalunya participarà amb un estand en la 16ª edició de la Mostra d’Associacions de Barcelona, en el marc de la celebració de les Festes de la Mercè, aquest dissabte 24 i diumenge 25 d’11 a 21 hores.
Des d’allí, l’Associació donarà a conèixer les seves activitats a aquells consumidors, usuaris i ciutadans interessats. A les 12:25 hores, a la zona de l’auditori de la Plaça Catalunya està prevista la celebració de l’activitat ‘Què esmorzem avui? Hàbits saludables durant la infància’.
FACUA Catalunya està participant activament a les Festes de la Mercè. Ja
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