Nuestras acciones

FACUA Catalunya estará presente con un stand en la 16ª Mostra d’Associacions de Barcelona

La Asociación desarrollará una actividad divulgativa bajo el nombre '¿Qué desayunamos hoy? Hábitos saludables durante la infancia'.

FACUA.org
Cataluña-22/09/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Catalunya participará con un stand en la 16ª edición de la Muestra de Asociaciones de Barcelona, en el marco de la celebración de las Fiestas de la Mercè, este sábado 24 y domingo 25 de 11 a 21 horas.

Desde allí, la Asociación dar

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos