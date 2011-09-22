FACUA Catalunya estará presente con un stand en la 16ª Mostra d’Associacions de Barcelona
La Asociación desarrollará una actividad divulgativa bajo el nombre '¿Qué desayunamos hoy? Hábitos saludables durante la infancia'.
FACUA.org
Cataluña-22/09/2011
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FACUA Catalunya participará con un stand en la 16ª edición de la Muestra de Asociaciones de Barcelona, en el marco de la celebración de las Fiestas de la Mercè, este sábado 24 y domingo 25 de 11 a 21 horas.
Desde allí, la Asociación dar