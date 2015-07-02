FACUA Catalunya obre una delegació a Tarragona
L'Associació ha obert recentment una delegació a la ciutat de Tarragona per atendre consultes i reclamacions dels seus associats i informar als consumidors del territori.
FACUA.org
Catalunya-02/07/2015
FACUA Catalunya va obrir el passat mes de maig una delegació, ubicada a l’Edifici La Pedrera, al carrer Pons d’Icart s/n. 6ª planta. Tarragona – 43004 tarragona@facua.org
El funcionament de la nova oficina està garantitzat per personal propi de l’Associació, els dimecres de 17 a 19 hores (amb cita prèvia Oficines Centrals: 931 402 985 Delegació Territorial Tarragona: 678 660 412), per atendre les consultes i reclamacions dels nostres associats, així com informar als consumid
Únete gratis para acceder a este contenido