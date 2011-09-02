FACUA Catalunya recolza les mobilitzacions contra el tancament de l'Hospital Dos de Maig
FACUA Catalunya crida als ciutadans a mobilitzar-se contra les retallades en la sanitat pública.
FACUA.org
Catalunya-02/09/2011
FACUA Catalunya mostra el seu suport a l’acampada dels empleats i veïns contra el tancament de l’Hospital Dos de Maig i les concentracions que es realitzen cada dia a les 20.00 hores davant del centre hospitalari.
L’Associació s adhereix a la manifestació convocada aquest divendres a les 16.00 hores amb sortida des de l’hospital fins a la Conselleria de Salut, i fa una crida als consumidors a participar-hi.
Així mateix, FACUA Catalunya recollirà signatures contra el tancament de l’Hospital Dos de Maig a la seu de l’Associació, situada a Barcelona, al Carrer Provença, 546.
Retallades sanitàries
FACUA Catalunya comprèn la situació econòmica en la qual es troben les administracions públiques, però lamenta que la
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