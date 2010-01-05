FACUA Catalunya recomana no caure en el consumisme durant les rebaixes
Recomana als consumidors valorar la necessitat, qualitat i preu per sobre de la sensació d estalvi i els informa sobre els seus drets en aquest període.
FACUA.org
Catalunya-05/01/2010
La Associació de Consumidors i Usuaris en Acció de Catalunya-FACUA ha recomanat als usuaris no caure en el consumisme mitjançant compres irracionals i impulsives. La temporada de rebaixes comença el 7 de gener.
La Associació aconsella valorar la necessitat, qualitat i preu dels articles per sobre de la sensació d estalvi que pugui provocar l adquirir-los. També recorda que en el període de rebaixes la única diferència entre els productes que es trobin rebaixats i els que s ofereixen durant altres èpoques de l any es el seu preu.
Durant 2009, FACUA ha desenvolupat la campanya «Aquest any, talla amb la despesa innecessària» que en la seva segona fase ha tingut a les rebaixes com a protagonista. Amb la mateixa s han fomentat alternatives per reduir els elevats nive
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