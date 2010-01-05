FACUA Cataluña recomienda no caer en el consumismo durante las rebajas
Aconseja a los consumidores valorar la necesidad, calidad y precio por encima de la sensación de ahorro y les informa sobre sus derechos en este periodo.
FACUA.org
Cataluña-05/01/2010
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La Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de Cataluña-FACUA ha recomendado a los consumidores no caer en el consumismo mediante compras irracionales e impulsivas. La temporada de rebajas comienza el 7 de enero.
La Asociación aconseja valorar la necesid