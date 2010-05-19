FACUA Catalunya rep un curs sobre el funcionament de les associacions de consumidors
L'Escola de Formació de FACUA ha impartit un curs als quadres directius de l'Associació catalana.
FACUA.org
Catalunya-19/05/2010
L’Associació de Consumidors i Usuaris en Acció de Catalunya-FACUA ha rebut un curs sobre el funcionament de les associacions de consumidors amb l’objectiu de reforçar l’activitat i presència de l’Associació en la regió.
Aquest curs, dirigit als quadres directius de l’Associació Catalana, ha estat impartit per l’Escola de Formació de FACUA. Durant l’activitat formativa s’ha analitzat la situació actual del moviment de consumidors, així com el model organitzatiu que defensa FACUA i l’origen i història de l’organització.
Els assistents, que van mostrar un alt grau de satisfacció amb el curs, també van rebre formació sobre el procediment a seguir en l’atenció als consumidors.
L’acció formativa ha
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