FACUA Catalunya recibe un curso sobre el funcionamiento de las asociaciones de consumidores
La Escuela de Formación de FACUA ha impartido un curso a los cuadros directivos de la Asociación catalana.
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Cataluña-19/05/2010
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