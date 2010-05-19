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FACUA Catalunya recibe un curso sobre el funcionamiento de las asociaciones de consumidores

La Escuela de Formación de FACUA ha impartido un curso a los cuadros directivos de la Asociación catalana.

FACUA.org
Cataluña-19/05/2010
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La Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de Cataluña-FACUA ha recibido un curso sobre el funcionamiento de las asociaciones de consumidores con el objetivo de reforzar la actividad y presencia de la Asociación en la región. Este curso, dirigido a los

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