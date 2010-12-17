FACUA Catalunya s'adhereix a les mobilitzacions contra les retallades laborals i socials
Després de la jornada del dimecres 15 de desembre, aquest dissabte tindrà lloc una manifestació a Barcelona.
FACUA.org
Catalunya-17/12/2010
FACUA Catalunya s’adhereix al manifest de les entitats socials catalanes que donant suport les mobilitzacions del 15-D i del 18-D.
Dimecres passat 15 de desembre va tenir lloc la primera jornada d’acció contra les mesures d’austeritat que estan aplicant els governs europeus i que suposen una retallada de drets socials i un atac a l’Estat del Benestar, així com contra el bloqueig de la negociació col»lectiva. Va Ser convocada per Confederació Europea de Sindicats (CES) en la plaça de Sant Jaume de Barcelona.
Les mobilitzacions continuaran dissabte, 18 de desembre, amb una gran manifestació a les 17 hores a Barcelona (de Plaça Universitat a Plaça d Urquinaona) contra la reforma laboral, la retallada de drets socials i laborals i la retirada del
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