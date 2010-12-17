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FACUA Catalunya se adhiere a las movilizaciones contra los recortes laborales y sociales

Tras la jornada del miércoles 15 de diciembre, este sábado tendrá lugar una manifestación en Barcelona.

FACUA.org
Cataluña-17/12/2010
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FACUA Catalunya se adhiere al manifiesto de las entidades sociales catalanas que apoyan las movilizaciones del 15-D y del 18-D.

El pasado miércoles 15 de diciembre tuvo lugar la primera jornada de acción contra las medidas de austeridad que están aplicando los gobier

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