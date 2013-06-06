FACUA Catalunya va assistir a la presentació d'una prova pilot del sistema SDDR de recuperació d'envasos a Cadaqués
La plataforma Retorna porta sis setmanes provant l'eficàcia d'aquest mètode a la localitat empordanesa.
FACUA.org
Catalunya-06/06/2013
El president de FACUA Catalunya, José Luis Nueno, ha assistit aquest divendres 31 de maig a la presentació dels primers resultats de la prova pilot del Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn (SDDR) d’envasos que la plataforma Retorna està realitzant a Cadaqués (Girona).
Durant aquesta prova, que s’ha desenvolupat durant sis setmanes i es mantindrà un mes més, fins al 30 de juny, s’han recollit 1.100 dels 1.200 envasos de begudes subjectes a devolució, venuts diàriament en aquest municipi.
En aquest període, els responsables del projecte asseguren que el sistema ha aconseguit la mateixa eficàcia que es registr
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