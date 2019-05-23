FACUA celebra que el Constitucional tombi l'article de la LOPD que permet als partits recollir dades
L'alt tribunal impedeix que es puguin fer censos de ciutadans segons la seva ideologia, alguna cosa que atemptaria contra els drets democràtics més bàsics com la intimitat o la llibertat, valora l'associació.
FACUA.org
España-23/05/2019
FACUA-Consumidors en Acció mostra la seva satisfacció davant la decisió unànime del Tribunal Constitucional de declarar nul l’apartat 1 de l’article 58 bis de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General recollit en la disposició final tercera de la nova Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD), que permet als partits polítics recollir dades personals relatives a les opinions polítiques de la ciutadania. L’alt tribunal, en una sentència el ponent de la qual ha estat el Magistrat Càndido Conde-Pumpido, estima el recurs d’inconstitucionalitat presentat pel Defensor del Poble el passat 5 de març de 2019.
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