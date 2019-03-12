52 ofertes
FACUA compara les tarifes mòbils amb trucades il·limitades de 19 companyies
Les ofertes van des dels 10 euros amb 3 Gb de Digi, LlamaYa i República Mòbil fins als 69 euros amb 100 Gb d'Euskaltel.
FACUA.org
España-12/03/2019
FACUA-Consumidors en Acció ha realitzat a la segona setmana de març un estudi comparatiu sobre les 52 tarifes mòbils amb trucades nacionals il·limitades de 19 companyies.
Les ofertes van des dels 10 euros amb 3 Gb de dades de Digi, LlamaYa i República Mòbil fins als 69 euros amb 100 Gb d’Euskaltel.
Una de les tarifes amb trucades il·limitades més esteses en els últims temps és la que ofereix 20 Gb, que algunes companyies han ampliat fins a 23 Gb per competir en aquest mercat. En aquest cas, les ofertes amb preus més baixos són els 19,90 euros de Pepephone (23 Gb), els 19,95 euros de Lowi (23 Gb) i els 20 euros de la República Mòbil (23 Gb), que destaquen sobre altres amb
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