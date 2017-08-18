FACUA condemna els atemptats a Barcelona i Cambrils i crida a participar en els actes de solidaritat
L'associació mostra el seu condol i afecte a les famílies i amics de les víctimes mortals.
FACUA.org
España-18/08/2017
FACUA-Consumidors en Acció crida a tots els seus afiliats i al conjunt de la ciutadania perquè avui divendres 18 d’agost, a les 12.00 hores, es concentrin a les portes dels seus centres de treball o en els punts de tot Espanya on estan convocats actes per mostrar, amb un minut de silenci, solidaritat amb les víctimes de la barbàrie terrorista, els seus familiars i cercles pròxims, i reforçar el compromís amb la pau, la justícia, la tolerància i la democràcia.
FACUA condemna el brutal atemptat comès aquest dijous 17 d’agost a Barcelona i l’intent frustrat pels Mossos d’Esquadra a la matinada de divendres al municipi tarragoní de Cambrils. L’associació mostra tot
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