Tancament Spanair
FACUA considera d'extrema urgència que s'obligui les aerolínies a dipositar fiances per garantir indemnitzacions en cas de fallida
La Llei Concursal, que col"loca els usuaris a la cua dels creditors, impedeix en molts casos que puguin recuperar els seus diners.
FACUA.org
España-29/01/2012
FACUA-Consumidors en Acció considera d’extrema urgència un canvi legal que obligui les companyies aèries i altres empreses de serveis a dipositar fiances perquè els usuaris puguin recuperar els seus diners i cobrar les corresponents indemnitzacions en cas de fallida.
En aquest sentit, FACUA demanda al Govern que impulsi els canvis legals necessaris a nivell nacional i europeu per garantir l’existència d’aquestes fiances, com ja es fa al sector de les agències de viatges.
Fiança que, recorda l’associació, hauria d’estar dipositada en la Comunitat de Madrid en el cas de la desapareguda Viatges Marsans, però el Govern d’Esperanza Aguirre ha negat a FACUA informa
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