Un deute de 557 milions d´euros
FACUA considera escandalós que el Govern rescati l'obra ruïnosa d'ACS per portar l'AVE a França
"Sembla que ACS i Florentino Pérez tenen partida pròpia dins dels Pressupostos Generals de l'Estat", critica la secretària general de l'associació, Olga Ruiz.
FACUA.org
España-16/09/2016
FACUA-Consumidors en Acció considera escandalós que el Govern espanyol participi en el rescat conjunt del túnel que connecta Espanya i França per AVE, en declarar-se en liquidació TP Ferro, l’empresa privada participada per ACS i Eiffage que ho gestionava, després de no aconseguir un acord amb els bancs per refinançar el deute de 557 milions d’euros que suporta la infraestructura.
Espanya i França, a través d’Adif<
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