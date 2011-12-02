Facua considera indignant el debat interessat i malintencionat sobre la sostenibilitat del sistema sanitari
L'associació demana que deixin d'intentar manipular l'opinió pública per fer creure la ciutadania que no hi ha més sortida a la crisi econòmica que retallar i privatitzar la sanitat.
FACUA.org
España-02/12/2011
FACUA critica el debat interessat i malintencionat que alguns polítics han obert sobre la necessitat de reduir la despesa social en serveis públics bàsics i essencials com la sanitat.
L’associació considera indignant que intentin manipular l’opinió pública per fer creure la ciutadania que no hi ha més sortida a la crisi econòmica que retallar i privatitzar el sistema sanitari. FACUA insisteix que existeixen més opcions i convida als dirigents polítics a mostrar obertament les seves intencions.
Un model com el plantejat recentment pel conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Boi Ruiz, només aconseguiria provocar més desigualtats socials, e
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