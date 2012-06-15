Participacions preferents
FACUA considera una aixecada de camisa el contracte ofert per Banca Cívica per canviar les preferents
Mentre altres entitats ofereixen dipòsits a termini fix, l'entitat sorgida de la fusió de Caixa Navarra, CajaCanarias, Caixa de Burgos i Cajasol segueix pressionant als seus afectats perquè acceptin altres productes complexos.
FACUA.org
España-15/06/2012
FACUA-Consumidors en Acció ratlla d’aixecada de camisa el contracte ofert per Banca Cívica als afectats pel frau de les participacions preferents per canviar-les per altres productes complexos com a obligacions convertibles en accions en 2014.
L’associació rebutja les pressions a les quals està sotmetent l’entitat als clients assegurant-los que la major part dels afectats ja ha canviat els seus preferents perquè acceptin així el canvi per altres productes complexos.
FACUA denuncia a més que en molts casos les sucursals es neguen a proporcionar-li als afectats de forma prèvia el contracte de bescanvi, que entre altres coses, inclou un advertiment exprés de no conveniència del producte i
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