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FACUA convoca una apagada el 17 de desembre a les 19h contra els abusos en el sector elèctric # Apagón17D
Reclama al Govern accions contra el frau, la fi de les portes giratòries, un nova regulació tarifària basada en el cost real de la producció energètica, una auditoria històrica sobre el dèficit de tarifa i que prohibeixi tallar la llum per impagament a les famílies durant l'hivern.
FACUA.org
España-04/12/2014
FACUA-Consumidors en Acció fa una crida a la mobilització social contra els abusos en el sector elèctric i convoca una apagada d’una hora el proper dimecres 17 de desembre a les 19.00 hores (les 18.00 hores a Canàries).
Sota el lema # Apagón17D, FACUA reclama al Govern una bateria de mesures. Així, exigeix la fi de les portes giratòries per les que alts càrrecs governamentals, entre ells ministres i presidents del Govern, acaben com a consellers de les empreses energètiques i viceversa.
FACUA també demana una nova regulació tarifària basada en el cost real de la producció energètica, a més d’una auditoria històrica sobre el dèficit de ta
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