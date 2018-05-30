Una vintena d'establiments al llarg de tota Espanya
FACUA crea una plataforma d'afectats pel tancament en cadena de la xarxa de Clíniques iDental
L'associació, que està rebent multitud de peticions d'assessorament per part dels pacients, tramita nombrosos expedients per diverses irregularitats.
FACUA.org
España-30/05/2018
FACUA-Consumidors en Acció ha creat una plataforma d’afectats per assessorar i defensar els pacients damnificats pel tancament en cadena de la xarxa de Clíniques iDental al llarg de tot Espanya. Els usuaris poden sumar-se a la plataforma en aquest mateix web (en l’adreça FACUA.org/iDental).
L’associació, que està rebent a les seves oficines multitud de peticions d’assessorament per part dels pacients, tramita nombroses reclamacions per diferents irregularitats en l’atenció als usuaris, a les que ara se sumen els tancaments de diverses clíniques.
Els establiments tancats, fins aquest moment, són els de Barcelona, &#
Únete gratis para acceder a este contenido