UN FRE A LA INVERSIÓ EN GENÈRICS
FACUA critica el descarat xantatge d'Hisenda i Sanitat a les CCAA per beneficiar Farmaindustria
El Govern condiciona l'ajuda financera a les comunitats a què signin un conveni amb la patronal que garanteix un nivell de despesa pública anual en els productes dels seus laboratoris.
FACUA.org
España-28/11/2017
FACUA-Consumidors en Acció denuncia el descarat xantatge a les comunitats autònomes per part dels ministres d’Hisenda, Cristóbal Montoro, i Sanitat, Dolors Montserrat, per beneficiar les companyies farmacèutiques.
El Govern condiciona l’ajuda financera a les comunitats a través del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) a què signin un conveni amb la patronal farmacèutica que garanteix un nivell de despesa pública anual en els productes dels seus laboratoris i frena amb això la inversió en genèrics, més econòmics.
FACUA adverteix que el Govern es posa al servei de la gran indústria farmacèutica imposant de fet a les comun
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