Orientat als interessos de les operadores
FACUA critica l'alt preu i la baixa qualitat de la banda ampla plantejada per Indústria per a les zones que encara no tenen cobertura
Ofereix subvencions a l'operador que assumeixi la prestació del servei en les zones sense cobertura cobrant fins a 24,99 euros mensuals per un accés de baixa velocitat i amb un límit de descàrregues de 2 Gb.
FACUA.org
España-14/05/2010
FACUA-Consumidors en Acció critica l’elevat preu i la baixa qualitat del servei de banda ampla plantejat pel ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç per a estendre’l a les zones que avui no tenen cobertura. Les condicions, adverteix l’associació, estan orientades a satisfer els interessos de les operadores de telecomunicacions.
La Secretaria d’Estat de Telecomunicacions (Setsi) ofereix subvencions a l’operador que assumeixi la prestació del servei en les zones sense cobertura cobrant als usuaris fins a 24,99 euros mensuals per un accés de baixa velocitat i amb un límit de descàrregues de 2 Gb.
FACUA recorda que ve demandant la implantació d’un servei universal d’accés a Internet de banda ampla amb el qual qualsevol ciutad
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