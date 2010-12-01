FACUA critica l'inici de la política de privatitzacions en AENA
El Govern autoritzarà la gestió privada dels aeroports de Barajas i El Prat, que passarà a les mans d'empreses concessionàries.
FACUA.org
España-01/12/2010
FACUA-Consumidors en Acció critica l’inici de la política de privatitzacions en Aeroports Espanyols i Navegació Aèria (AENA) que el Govern pretén aprovar aquest divendres en el Consell de Ministres.
L’Executiu autoritzarà la gestió privada dels aeroports de Barajas (Madrid) i El Prat (Barcelona), que passarà a les mans d’empreses concessionàries. Així mateix, es crearà la societat estatal AENA aeroports, que permetrà l’entrada de capital privat fins i tot un 49% en la seva gestió.
FACUA considera que els errors de gestió que han provocat un important dèficit en AENA no justifiquen que el públic passi a mans privades.
L’associació lamenta que en lloc de corregir aquests errors, el Govern decideixi desamortitzar el públic continu
Únete gratis para acceder a este contenido