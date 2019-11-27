FACUA critica que el Congrés hagi donat llum verda a l'anomenat 'Decretazo digital'
L'associació considera lamentable el vot a favor de PSOE, PP i Ciutadans així com l'abstenció d'Unidas Podemos.
FACUA.org
España-27/11/2019
FACUA-Consumidors en Acció critica que el Congrés dels Diputats hagi convalidat l’anomenat Decretazo digital, que permet al Govern intervenir tots els nivells de la infraestructura comunicativa digital d’un territori al·legant simplement que estan amenaçades la «seguretat nacional» o «l’ordre públic«.
L’associació considera lamentable el vot a favor de PSOE, PP i Ciutadans, així com l’abstenció d’Unidas Podemos, d’una iniciativa que suposa un autèntic atac a les llibertats, en do
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