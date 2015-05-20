FACUA critica que la llei de segona oportunitat dificulta la reestructuració del deute hipotecari
La suposada gran mesura del Govern per evitar el drama dels desnonaments imposa unes condicions que, comparades amb les de la norma que existia amb anterioritat, són encara més difícils de complir.
FACUA.org
España-20/05/2015
FACUA-Consumidors en Acció critica que la Llei de segona oportunitat en lloc d’ajudar a que més persones puguin evitar perdre el seu habitatge habitual per un deute hipotecari impossible d’afrontar és, en realitat, més restrictiva per als usuaris que volen accedir a les mesures de reestructuració del deute hipotecari. La nova llei aprovada com Reial Decret està actualment en tramitació al Congrés com a Projecte de Llei.
La suposada gran mesura del Govern per evitar el drama dels desnonaments imposa unes condicions que, comparades amb les de les normes que existien amb anterioritat i que aquesta nova llei substitueix, són encara més difícils de complir, afegeix l’associació.<
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