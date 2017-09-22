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FACUA critica que la promotora de Lady Gaga segueixi sense atendre els afectats per les cancel·lacions
Dies després d'anunciar que els concerts a Barcelona es posposen a 2018, molts afectats segueixen sense rebre resposta de Live Nation. Ticketmaster Espanya adverteix que no assumirà les despeses derivades.
FACUA.org
España-22/09/2017
FACUA-Consumidors en Acció denuncia que, quatre dies després que la promotora Live Nation anunciés la cancel·lació de dos concerts de Lady Gaga a Barcelona pels problemes de salut de l’artista, l’empresa segueix sense atendre les reclamacions dels afectats, que han rebut el silenci per tota resposta, segons han advertit alguns d’ells a l’associació.
Per la seva banda, Ticket
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