FACUA critica que Ryanair sigui la segona aerolínia més subvencionada malgrat figurar com la més denunciada pels consumidors
La companyia de baix cost va ser, al costat de Air Nostrum, l'aerolínia que més ajudes va rebre de les comunitats autònomes entre 2007 i 2011, segons la Comissió Nacional de la Competència.
FACUA.org
España-14/10/2011
FACUA-Consumidors en Acció critica que Ryanair sigui la segona aerolínia que va rebre més subvencions de les administracions públiques entre 2007 i 2011 malgrat ser la companyia aèria més denunciada pels usuaris de l’associació.
Segons un informe de la Comissió Nacional de la Competència (CNC), l’aerolínia irlandesa encapçala al costat de Air Nostrum el rànquing d’operadores aèries que han rebut, entre totes, uns fons públics de gairebé 250 milions d’euros.
Aquestes subvencions no s’entenen, subratlla FACUA, quan Ryanair figura com la companyia aèria més denunciada pels usuaris en l’associació. El passat any, un 3
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