FACUA demana a Catalunya que multi a Ryanair per l'atac racista i xenòfob en un vol del Prat
L'associació presenta una denúncia davant l'Agència Catalana de Consum. L'agressor va cridar "negra i lletja gossa" a una dona de 77 anys i en lloc d'expulsar-lo o canviar de seient l'aerolínia la va moure a ella.
FACUA.org
España-23/10/2018
FACUA-Consumidors en Acció ha interposat una denúncia contra Ryanair davant l’Agència Catalana del Consum per l’atac racista i xenòfob que va patir una usuària en un avió a l’aeroport del Prat. L’associació espera que la companyia aèria no quedi després dels greus fets esdevinguts i sigui multada de forma contundent per l’autoritat de protecció al consumidor catalana.
En aquest sentit, FACUA ha sol·licitat a l’organisme de la Generalitat que obri un expedient sancionador a l’aerolínia irlandesa en considerar que amb el tracte discriminatori a la víctima va incórrer en una infracció molt greu del
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