FACUA demana a Foment que Renfe aboni automàticament les compensacions per retard o cancel·lació
L'associació entén que, en el cas d'haver pagat amb targeta bancària, no hauria de ser necessari que l'usuari realitzi cap gestió addicional per rebre l'import, si desitja fer-ho d'aquesta forma.
FACUA.org
España-26/02/2019
FACUA-Consumidors en Acció s’ha dirigit al Ministeri de Foment per sol·licitar que realitzi les gestions necessàries perquè Renfe aboni automàticament les compensacions per retard o cancel·lació de trens als usuaris, sense necessitat que facin cap gestió addicional.
En l’escrit, la secretària general de FACUA, Olga Ruiz, assenyala al ministeri que dirigeix José Luis Ábalos que, atès que les compensacions estan recollides tant en la normativa com en les condicions de contracte de transport de Renfe, no hauria de ser necessari que l’usuari hagi de presentar una sol·licitud expressa davant la companyia per percebre-les.
Així, a
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