SOL"LICITA UNA investigació
FACUA demana a Fomento que sancioni les companyies aèries per la falta d'assistència als passatgers davant de les cancel"lacions
Ofereix als afectats un model de denúncia perquè demanin l'Agència Estatal de Seguretat Aèria que sancioni a les aerolínies que no els van oferir menjar, begut, allotjament o transports alternatius.
FACUA.org
España-10/12/2010
FACUA-Consumidors en Acció ha sol•licitat aquest divendres a l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) del Ministeri de Fomento que obri una investigació sobre la totalitat de companyies aèries amb vols cancel•lats durant el passat pont perquè sancioni la falta d’assistència als passatgers.
Entre els milers d’usuaris que han sol•licitat l’ajuda de FACUA en els últims dies, nombrosos passatgers han posat de manifest que les aerolínies no els van oferir menjar, begut, allotjament o transports alternatius, vulnerant amb això el Reglament (la CE) 261/2004 del Parlament Europeu i del Consell d’11 de febrer de 2004 pel qual s’estableixen normes comunes sobre comp
Únete gratis para acceder a este contenido