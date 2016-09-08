TROBADA A BRUSSEL·LES
FACUA demana a la CE que exigeixi a Volkswagen indemnitzacions per als afectats pel frau
L'associació ressalta, en una reunió amb la comissària de Protecció als Consumidors, la falta de resposta de la companyia i la inactivitat de les autoritats espanyoles.
FACUA.org
Europa-08/09/2016
FACUA-Consumidors en Acció ha demanat aquest dijous a la Comissió Europea que exigeixi a Volkswagen una compensació per als afectats pel frau de les emissions. Ángeles Castellano, directiva de FACUA, ha ressaltat, en una reunió a Brussel·les amb la comissària de Justícia, Consumidors i Igualtat de Gènere, Vera Jourová, en la qual han participat representants de diferents organitzacions de consumidors europees, la falta de resposta de la companyia als usuaris, així co
Únete gratis para acceder a este contenido