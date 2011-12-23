FACUA demana a Mato mesures per frenar el cobrament d un euro per recepta als usuaris a Catalunya
La mesura suposaria una ruptura de la cohesió del Sistema Sanitari a Espanya i l assumpció de competències que no li corresponen al Govern català, en gravar directament el preu dels medicaments i establir barreres d accés a la prestació farmacèutica en perjudici dels usuaris.
FACUA.org
España-23/12/2011
FACUA-Consumidors en Acció ha demanat a Ana Mato, Ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat que analitzi si la Generalitat de Catalunya té potestat per aplicar el cobrament d’un euro per recepta mèdica expedida a tots els ciutadans. Així mateix li sol·licita que adopti les disposicions oportunes i es facin servir els recursos necessaris perquè la mesura, en qüestió, es paralitzi i no es dugui a terme.
En una carta remesa pel president de FACUA, Francisco Sánchez Legrán, a la ministra del ram, recorda que la regulació de la prestació farmacèutica, així com la participació dels ciutadans en la despesa farmacèutica, és le
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