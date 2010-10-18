A través de nombroses aplicacions de la xarxa social
FACUA demana a Protecció de Dades que investigui la violació de les normes de confidencialitat de Facebook
Deu de les aplicacions més populars han transmès a anunciants i altres empreses dades com els noms dels seus usuaris i, en alguns casos, els dels seus amics a la xarxa social, fins i tot quan havien configurat com a confidencial aquesta informació en els seus perfils.
FACUA.org
España-18/10/2010
FACUA-Consumidors en Acció ha sol»licitat a l’Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que investigui la violació de les normes de confidencialitat de Facebook a través de nombrosos jocs i aplicacions de la xarxa social que ha estat denunciada per una investigació de The Wall Street Journal.
Segons ha revelat el diari nord-americà, deu de les aplicacions més populars programades sobre la plataforma de Facebook han transmès a almenys vint-i-cinc anunciants i altres empreses dades com els noms dels seus usuaris i, en alguns casos, els dels seus amics a la xarxa social, fins
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