FACUA demana a Rajoy un debat sobre la propietat intel"lectual després que l últim Consell de Ministres no aprovi la Llei Sinde
El ministre de Presidència en funcions havia avançat que el Consell de Ministres portaria en l ordre del dia abordar el decret, amb l acord del PP.
FACUA.org
España-02/12/2011
El portaveu del Govern en funcions, José Blanco, ha admès al final de la reunió del Consell de Ministres d’aquest divendres, que encara que el reglament de desenvolupament de la coneguda com a Llei Sinde «va formar part de la deliberació», finalment «no es va aprovar i va quedar damunt la taula».
Ara, FACUA-Consumidors en Acció espera que el futur Govern de Mariano Rajoy obri un debat sobre la regulació de la propietat intel•lectual amb participació, no només de les multinacionals de la indústria cultural i les entitats de gestió de drets d’autors i editors, sinó també de les organitzacions que representen els interessos dels usuaris.</
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