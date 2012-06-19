Subhastes trucades

FACUA demana acabar amb el parany legal de la banca per quedar-se amb els pisos dels desnonats a menor preu

S'apropien d'habitatges per només el 50% del valor de taxació utilitzant a una filial que liciti per sota en la subhasta.

FACUA.org
España-19/06/2012

FACUA-Consumidors en Acció demana al Govern que acabi amb el parany legal que està utilitzant la banca per quedar-se amb habitatges de famílies desnonades a menor preu.

Quan els interessa, determinades entitats s’apropien d’immobles per només el 50% del valor de taxació utilitzant a una filial que liciti per sota en la subhasta.

L’Executiu socialista va aprovar fa un any el Reial decret-llei 8/2011, d’1 de juliol, que va elevar fins al 60% del valor de taxació reconegut en l’escriptura el preu mínim pel qual els bancs, davant l’impagament de la hipoteca, poden adjudicar-se els habitatges que surten a subhasta pública si aquesta queda deserta.

FACUA considera que el percentatg

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