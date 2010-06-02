Demanda mesures a les autoritats de consum
FACUA demana al Govern i les comunitats autònomes que investiguin les greus irregularitats del grup Marsans
Cada vegada més clients veuen com les agències del president de la CEOE cancel"len els seus contractes sense retornar-los els diners o es troben a l'arribar a les seves destinacions vacacionals que els neguen els serveis al no haver gestionat o abonat les reserves.
FACUA.org
España-02/06/2010
FACUA-Consumidors en Acció ha sol»licitat a l’Institut Nacional del Consum (INC) i les autoritats de Consum de les disset comunitats autònomes que obrin una investigació i prenguin mesures per a defensar els drets dels usuaris davant les greus irregularitats en les quals estan incorrent Viajes Marsans i altres empreses del grup turístic propietat del líder de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán i Gonzalo Pascual.
Cada vegada més clients veuen com les agències del president de la CEOE cancel»len els seus contractes sense retornar-los els diners o es troben a l’arribar a les seves destinacions vacacionals que els neguen els serveis al no haver gestionat o abonat les reserves amb els touroperadors, hotels, transportistes, empreses de lloguer de vehicles…
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