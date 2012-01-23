Tenen dret a recuperar els seus arxius privats
FACUA demana al ministre d'Exteriors actuacions davant EUA per protegir els drets dels usuaris espanyols de Megaupload
L'associació també ha plantejat el cas a L'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
FACUA.org
Internacional-23/01/2012
FACUA-Consumidors en Acció s’ha dirigit aquest dilluns al ministre d’Afers Exteriors i Cooperació, José Manuel García-Margallo, per sol·licitar-li que actuï davant el Govern d’EUA per protegir els drets dels usuaris espanyols de Megaupload.
L’associació també ha plantejat el cas al director de L’Agència Espanyola de Protecció de Dades, José Luis Rodríguez.
En un correu remès al ministre d’Exteriors, la secretària general de FACUA, Olga Ruiz, assenyala que «independentment de les possibles activitats i usos il·lícits de Megaupload, aquest era un repositori d’arxiu
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