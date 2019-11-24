FACUA demana als alcaldes que competeixin en solidaritat i serveis públics en comptes d'en llums nadalenques
Considera un espectacle obscè i vergonyós que Madrid, Vigo i Màlaga juguin a veure qui gasta més diners públics en enllumenat quan hi ha famílies que no tenen per a pagar la llum dels seus habitatges.
FACUA.org
España-24/11/2019
FACUA-Consumidors en Acció demana als alcaldes que competeixin en solidaritat i qualitat dels seus serveis públics en lloc d’en llums nadalenques. L’associació considera un espectacle obscè i vergonyós que en capitals com Madrid, Vigo i Màlaga es jugui a veure qui gasta més diners públics en enllumenat per a les festes mentre hi ha famílies que passen fred perquè no tenen ni per a pagar la llum dels seus habitatges.
Màlaga ha gastat més de 800.000 euros en el muntatge, Vigo ha destinat entorn d’1,1 milions i Madrid superarà els 3 milions, un 27,7% més que l’any passat. Amb 3 milions d’euros es paga la
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