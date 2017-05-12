En representació dels interessos generals dels consumidors
FACUA demana la seva personació com a acusació popular en el cas contra Iberdrola a l'Audiència Nacional
Anticorrupció ha denunciat l'empresa perquè considera que va cometre un delicte contra el mercat i els consumidors a la fi del 2013, quan va paralitzar diverses centrals hidràuliques per inflar les tarifes.
FACUA.org
España-12/05/2017
FACUA-Consumidors en Acció ha sol·licitat la seva personació com a acusació popular en la causa oberta contra Iberdrola al Jutjat Central d’Instrucció número 2 de l’Audiència Nacional.
FACUA pretén actuar en representació dels interessos generals dels consumidors en aquest cas iniciat després de la denúncia de la Fiscalia Anticorrupció perquè considera que Iberdrola va cometre un delicte contra el mercat i els consumidors del 2013, quan va paralitzar el funcionament de diverses centrals hidràuliques per inflar el preu de l’electricitat. Així ho va posar de manifest l’expedient sanc
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